إصابة 3 عسكريين روس باشتباكات قرب إدلب شمال سوريا

أعلنت هيئة الأركان الروسية إصابة ثلاثة عسكريين روس خلال اشتباكات اندلعت بعد محاصرتهم بالقرب من إدلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات العامة بهيئة الأركان الروسية، قوله “إن فصيلا من الشرطة العسكرية الروسية تمت محاصرته بالقرب من إدلب، وتم فك الحصار عنه بعد صد هجمات المسلحين”.

وأوضح المسؤول العسكري “أن الفصيل المتكون من 29 شخصا حوصر لعدة ساعات، وصد هجمات المسلحين بمساعدة قبيلة محلية انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار”.

وأضاف المسؤول العسكري أن مجموعة من الشرطة العسكرية الروسية والقوات الخاصة التابعة للنظام السوري، وبدعم ناري من مقاتلات “سو- 25″ قامت بفك الحصار عن الفصيل الروسي المتكون من 29 عسكريًا”.

وأوضح المسؤول أنه “أثناء فك الحصار أصيب ثلاثة عسكريين روس بجروح”، مشيرًا إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح في صفوف القوات الروسية.

ولم يذكر المصدر اسم الفصيل المسلح الذي حاصر العسكريين الروس.

وبحسب المسؤول في الأركان الروسية، فإن “أحد الأهداف الرئيسية للمسلحين كان اختطاف فصيل من الشرطة العسكرية الروسية، كان ينفذ مهامه في إحدى نقاط المراقبة في هذه المنطقة بإدلب بصفة قوة مراقبة على تخفيض التوتر”.

يشار أنه في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب، وفقًا لاتفاقٍ موقع في مايو/أيار الماضي.

وبالرغم من الاتفاق، نفذ الطيران الحربي التابع للنظام السوري، أمس الثلاثاء، 4 غارات جوية على بلدات سكيك والهبيط والحميدية، جنوبي محافظة إدلب، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين في الهبيط.

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المصدر : NBN