إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار خارج مسجد في فرنسا

أصيب 8 أشخاص، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو/تموز، بحادث إطلاق نار خارج مسجد الرحمة في مدينة أفينيون جنوبي فرنسا.

واقترب شخصان مقنعان، يحملان مسدسا وبندقية، من المسجد في سيارة قبل أن يفتحا النار على المصلين أثناء مغادرتهم المبنى، نحو الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت غرينتش).

وحسب وسائل الإعلام المحلية، أصيب 4 أشخاص خارج المسجد، بالإضافة إلى 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة في السابعة بشظايا، وهم داخل منزلهم الذي يبعد نحو 50 مترا عن موقع الهجوم.

ونقل اثنان من المصابين إلى المستشفى، فيما رجحت النيابة العامة أن يكون الحادث نتيجة نزاع بين شباب، وليس عملا إرهابيا.

وتسود فرنسا حالة من التأهب الأمني بعد هجوم على الشرطة في أبريل/ نيسان، وهجمات أخرى دامية في الأشهر التي سبقته.

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المصدر : روسيا اليوم