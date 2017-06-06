إعادة الكهرباء إلى جميع المناطق المأهولة والدوائر الحكومية بحي الوعر في حمص

أكد مدير الشركة العامة للكهرباء في حمص إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المأهولة والدوائر الحكومية في حي الوعر الذي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليه الشهر الماضي.

وقال مدير الشركة المهندس مصلح الحسن في تصريح لـ”سانا” إن الورشات التابعة للشركة “أنجزت جميع أعمال الصيانة والتأهيل المتعلقة بتأمين الكهرباء للمناطق ‏المأهولة بالسكان والدوائر الحكومية في حي الوعر”.

وأضاف الحسن ان ‏الورشات الموجودة في الحي “تقوم حالياً بعملية تنظيم الاشتراكات وتلقي ‏شكاوى المواطنين للعمل على حلها بالسرعة القصوى”، مبيناً أن قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في حي الوعر جراء الاعتداءات الإرهابية “تقدر بنحو 3 مليارات ‏و130 مليون ليرة”.

من جهة ثانية ذكر الحسن أن الشركة تقوم حالياً بتجهيز عدد من ‏مراكز التحويل في تلعمري والمشرفة وتل الصفا وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى تحسين الواقع الكهربائي في عموم المحافظة.

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المصدر : وكالات