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إعتقال شخصين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء على مركز تجاري في ألمانيا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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إعتقال شخصين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء على مركز تجاري في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية ليل الخميس الجمعة أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في اوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت شرطة إسن (غرب) أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

ويأتي هذا التوقيف بعد ثلاثة أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المحقيين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وبحسب المصدر نفسه، تلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات، ونشرت مساء الخميس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.

والمركز التجاري المستهدف هو “سنترو”، أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

وتلاحق الشرطة الألمانية حاليا اللاجئ التونسي أنيس العامري (24 عاما)، الذي يشتبه في تنفيذ اعتداء بشاحنة مساء الاثنين على سوق للميلاد في العاصمة الألمانية، خلف 12 قتيلا.

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المصدر : NBN

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