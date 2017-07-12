إعلامية مصرية تمتدح المخدرات وتستنشق الهيروين على الهواء مباشرة !

أقدمت الإعلامية المصرية، شيماء جمال، في برنامجها “المشاغبة” على خطوة جريئة حين أخرجت كمية من المخدرات على الهواء مباشرة، وقامت بفتح الكيس واستنشاقها، مبررة ذلك بأنها وعدت أحد مشاهديها بالقيام بهذا الأمر.

وامتدحت الإعلامية في لحظة استنشاقها للهيروين مذاقها، وقالت إن “طعمه حلو”، كما قامت برش البودرة على قطعة كعك.

ولم تجد الإعلامية حرجًا في تصرفها، الذي لم تلحقه باعتذار، واكتفت بتبرير موقفها بأنها “اضطرت” إلى الإيفاء بوعدها لأحد المشاهدين، خاصة وأن فريق البرنامج تحمل تكلفة المادة المخدرة.

وأدى تصرف الإعلامية إلى التشكيك بسلوكها واتهامها بالتعاطي، متسائلين إن كانت بالفعل مدمنة على المخدرات، كما شن كثيرون هجومًا عليها نظرًا لأن تصرفها يشجع الشباب على التعاطي.

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المصدر : NBN