إفطارٍ رمضاني تكريمًا لعوائل الشّهداء والجرحى في دير الزهراني

تكريمًا لعوائل الشّهداء والجرحى، أقامت حركة أمل- إقليم الجنوب- المنطقة الثالثة حفل إفطارٍ رمضاني في مطعم النواعير دير الزهراني بحضور عدد من علماء الدّين والمسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب الحاج باسم لمع وأعضاء من قيادة الإقليم وحشد من الفعاليّات وعوائل الشّهداء والجرحى المكرّمين.

وبعد تلاوةٍ قرآنيّة تحدّث الحاج باسم لمع عن عطاءات الشّهداء ودورهم في صيانة الوطن ، مؤكدًا الوقوف الدّائم إلى جانب عوائل الشّهداء والجرحى، وتطرّق لمع إلى الوضع السياسي القائم في لبنان حيث قال ، ان الخطوات التي اقدم عليها الرئيس بري من اجل الحفاظ على اﻹستقرار الداخلي والوحدة الداخلية لمواجهة ما يحيط بهذا الوطن من مؤمرات ولمواجهة ما يعصف به من انقسامات مذهبية وطائفية ، لذلك كان مشروعنا هو مشروع الوحدة الداخلية ، لذلك نقول ان ما تم التوصل اليه حول قانون اﻹنتخاب والذي اقر في مجلس الوزراء والذي انطلق من النسبية التي طرحها اﻹمام الصدر في السبعينات بأن تكون هي اﻷساس في وطن عادل يؤمن صحّة التّمثيل لجميع اللّبنانيّن، مشيرًا إلى سعي الرئيس نبيه برّي للوصول إلى الحلول المنشودة قبل انتهاء المهل الدّستوريّة، تجنّبًا للفراغ

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المصدر : NBN