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إفطار رمضاني للكتيبة الهندية باليونيفيل في مركزها بكفرشوبا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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إفطار رمضاني للكتيبة الهندية باليونيفيل في مركزها بكفرشوبا

أقامت الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في مقر قيادتها في العرقوب افطارا رمضانياً في مركزها في كفرشوبا دعت اليه فعاليات بلدتي كفرشوبا وكفرحمام، تقدمهم رئيسي البلديتين قاسم القادري وهيثم سويد، وكان في استقبالهم قائد الكتيبة الكولونيل دياندرا سينغ وعدد من ضباط الكتيبة.

وأكد سينغ العلاقة المتينة التي تربط اليونيفيل بأبناء المنطقة، مشيراً الى ان اليونيفيل منظمة متعددة الجنسيات وهي مؤلفة من عناصر مدنية وعسكرية ينتمون الى مختلف الاديان وهذه القوات تحترم عادات وتقاليد السكان المحليين.

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المصدر : NBN

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