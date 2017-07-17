إليكم الحل الذي يبعد الحشرات عن منازلكم !!

ينزعج الناس من انتشار الحشرات على أرضيّة وزوايا منازلهم، ويبحثون دومًا عن حلول للتخلّص منها دون اللجوء إلى الكيماويات التي قد تؤثر سلبًا على صحّة سكّان البيت وخصوصًا الأطفال.

إذن، لتفادي سيّئات المواد الكيميائيّة ينصح باستخدام الكركم لإبعاد الحشرات عن منزلك. وإليك الوصفة لتحويل الكركم إلى عجين يُوضع في زوايا المنزل:

اطحني الكركم ليصبح على شكلِ بودرة ناعمة.

ضعي جانبًا ملعقتين من الكركم المطحون.

امزجي هذه الكميّة من الكركم مع المياه لتصبح على شكل عجينة أو معجون.

ضعي عجينة الكركم في زوايا البيت.

ليس سهلاً تنظيف رواسب اللون الأصفر الناتج عن الكركم، لذلك انتبهي إلى طريقة وضع المعجون في الزوايا لكيلا يتّسخ المنزل.

هذا المعجون فعّال جدًّا ويُبقي أي حشرة بعيدة عن محيط منزلك وخصوصًا العناكب. كما أنّ معايير النّظافة سترتفع، فالحشرات تحمل معها جراثيم ويمكن أن تنتقل إليكم عبر اللدغات.

عبر هذه الوصفة يمكنك المحافظة على صحّة هواء منزلك، وسلامة عائلتك.

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المصدر : وكالات