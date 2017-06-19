إمام مسجد فينسبري “أنقذ” منفذ الهجوم وسلمه للشرطة

وصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إمام مسجد فيسنبري في لندن بالبطل، وأشادت بحرصه على تسليم منفذ عملية الدهس دون تعريضه لمكروه.

وأظهر مقطع فيديو عرضته الصحيفة، إمام المسجد، محمد محمود، صباح الاثنين، وهو يخاطب غاضبين ينهالون ضربا على المنفذ : “لا تضربوه، أمسكوه وسلموه للشرطة”.

وهاجم شخص في الثامنة والأربعين من عمره، مسلمين خارج مسجد بلندن، بسيارة “فان”، وصاح قائلا إنه سيقتل كل المسلمين، وطلب ممن أمسكوا به، في وقت لاحق، أن يقتلوه، وفق ما نقلت مصادر إعلامية.

وقالت شرطة لندن، إنها تتعامل مع الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح ثمانية آخرين، باعتباره عملا إرهابيا وفق دلائل عدة.

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المصدر : وكالات