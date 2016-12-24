إمرأة سبعينية ما زالت تعرض الازياء وتكشف سرها!

كسرت عارضة الأزياء الروسية أولغا كودنراشيفا الصورة النمطية التي اعتدنا عليها وهي أن كبار السن خاصة النساء ليس لهن شغف بمساحيق التجميل والأزياء، حيث انها تؤدي جلسات منتظمة لعرض الازياء في موسكو.

السبعينية كودنراشيفا صرحت في مقابلة: “سر جمالي الأساسي يكمن في الحالة الداخلية من الانسجام التي أعيشها، الدفء، الحب، وراحة البال، ولقد لاحظت أنه مهما كان ماكياجي كاملاً وممتازاً ، إذا شعرت قليلاً بالقلق بسبب أمر معين، فعيناي تعكسان الخوف والعدائية، لكن إذا كان كل شيء على ما يرام، هذا يخرج الجمال من الشخص”.

وبالرغم من أنها كانت تعمل بجهد، إلا أن شغفها بالسينما جعلها تأخذ أدواراً فيها وتخضع لجلسات تصوير ما جعلها تمارس الهواية الأحب على قلبها حتى هذه السن وهي عرض الأزياء.