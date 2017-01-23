إنتر ميلان ينوي التعاقد مع أغويرو في الانتقالات الصيفية

وجه إنتر ميلان الإيطالي أنظاره نحو سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي في ظل استعداد الأخير للتخلي عن لاعبه في حال تلقى العرض المناسب من أجله.

صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية تحدثت عن نية إنتر ميلان التعاقد مع أغويرو في سوق الانتقالات الصيفية من العام الحالي من أجل تطوير صفوف الفريق.

وتأتي هذه التكهنات بعد أن تحدثت الصحف البريطانية حول استياء بيب غوارديولا من مستوى أغويرو في عملية الضغط على المنافس لاستعادة الكرة، بالإضافة إلى عدم قدرته على تسجيل الأهداف في 6 مباريات خاضها ضد فرق المقدمة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم توضح “لاغازيتا” قيمة العرض المقدم من إنتر ميلان للتعاقد مع أغويرو، لكن من المتوقع أن يكون مغرياً كون اللاعب مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

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المصدر : NBN