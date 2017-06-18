إنريكي المرشح الأول لخلافة كونتي في تشيلسي !

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي تشيلسي يفكر جدياً في الاستغناء عن مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي رغم قيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.

وسيعمل النادي لتجديد عقد كونتي بجانب جعله أغلى مدرب في تاريخ النادي ومنحه مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني للتعاقدات خلال الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن كل ذلك قد يتلاشى بالتخلي عن المدرب بعد تدهور العلاقة بينه وبين الإدارة بسبب الرسالة النصية التي وصلت المهاجم الإسباني دييجو كوستا منه، حيث كان مفادها أنه خارج حساباته.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني لويس إنريكي سيكون مدرب الفريق في الموسم المقبل إذا قررت الإدارة التخلي عن كونتي خاصة أن عقده انتهى في نهاية الموسم الماضي مع برشلونة ليكون متاحاً بالمجان.

وكان إنريكي قد تولى تدريب برشلونة في المواسم الثلاثة الماضية وحقق معه تسعة ألقاب منها ثنائية الليجا وثلاثية الكأس ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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المصدر : NBN