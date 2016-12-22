إنريكي: علينا التحسن في 2017 وهدف ألكاسير مهم

أكد مدرب برشلونة، لويس إنريكي على أهمية الهدف الذي سجله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير خلال المباراة التي جمعته مع هيركوليس ضمن إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وحقق برشلونة الفوز على هيركوليس بسبعة أهداف دون رد، وسجل باكو ألكاسير خلال المباراة هدفه الرسمي الأول مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وقال إنريكي بعد المباراة “لقد سجل باكو اليوم وفي الدوحة أيضاً، هذا الأمر إيجابي بالنسبة لنا، الكل كان يريد منه إحراز هدف، وذلك أبعد جميع الشكوك حول قدراته”.

وتابع إنريكي حديثه عن المباراة، قائلاً “لقد قدمنا مباراة جميلة وأغلب اللاعبون قدموا مباراة رائعة وسجلنا العديد من الأهداف، الفريق أعطى المباراة جدية كبيرة، وهذا الأداء الذي كنا ننتظره”.

وأضاف “لقد أنهينا السنة بالطريقة المثالية بعودة بعض اللاعبين لمستواهم الطبيعي، الفريق كان ممتازاً من الناحية الجماعية”.

وختم مدرب برشلونة حديثه مجيباً على سؤال حول إهداف الفريق في العام الجديد، قائلاً “لا زال هنالك الكثير أمامنا لتصحيحه، علينا التحسن وتقديم مستوى رائع”.

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المصدر : وكالات