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إنقاذ طفل نيجيري بقي محتجزاً داخل جدار لمدة 3 أيام

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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إنقاذ طفل نيجيري بقي محتجزاً داخل جدار لمدة 3 أيام

تمكنت الشرطة في نيجيريا من إنقاذ صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد أن ظل محتجزاً داخل فجوة ضيقة في جدار لمدة 3 أيام.
وكان الفتى قد فر من منزل جدته، وعلق داخل فجوة بعرض 10 بوصة فقط في جدار أحد المنازل، وظل يطلب النجدة على مدى 3 أيام، دون أن يحاول أحد من سكان المنزل مساعدته، لاعتقادهم أن الصوت صادر عن أرواح داخل الجدار.

وانتهت محنة الفتى في النهاية، عندما قام رجال الشرطة بتحطيم الجدار وإخراجه وهو في حالة يرثى لها، وذلك بعد أن أصبح صراخه مزعجاً لسكان المنزل، واضطروا للاستعانة بالسلطات بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وتقول امرأة تسكن المنزل الذي احتجز فيه الفتى: “كنا قد بدأنا بالفعل بالبحث عن منزل بديل، لأن الصوت كان مخيفاً، ومن غير المتوقع أن يكون صادراً عن إنسان على مدى 3 أيام دون توقف طوال الليل والنهار”.

وبمساعدة من الجيران والمارّة، تم إنقاذ الفتى وإخراجه من داخل الجدار، قبل أن ينقل إلى المستشفى للعلاج من سوء التغذية، بعد أن بقي دون طعام أو شراب طوال فترة احتجازه.

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المصدر : NBN

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