إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطالي الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في عملية دقيقة تؤكد أرقاما قياسية في هذا المجال العام الحالي.

وكان معظم هؤلاء المهاجرين على مركبين خشبيين رصدا ليلا، في حين انقذ 40 كانوا على مركب رصد فجرا.

وطلب خفر السواحل الإيطالي الذين يتولى تنسيق عمليات الإغاثة في المنطقة، من بارجة عسكرية بريطانية تابعة للعملية الأوروبية ضد مهربي البشر وسفينة تابعة لمنظمتي “أس أو أس ميديترانيه” و”أطباء بلا حدود”، إنقاذ المهاجرين.

وأوضحت “أس أو أس ميدتيرانيه”، في بيان، أن “أحد المركبين الكبيرين كانت المياه بدأت بالتسرب إليه، لكن جميع المهاجرين نجوا”.

ونقل نحو 400 من المهاجرين الذين أنقذوا إلى سفينة المنظمتين وبينهم “الكثير من أريتريا والبنغال وباكستان والصومال وسوريا”.

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المصدر : روسيا اليوم