إنييستا: أفضل لعب 10 دقائق في برشلونة على الانتقال لنادٍ آخر

عبر قائد برشلونة الدولي الإسباني أندريس انييستا عن رغبته في الاستمرار مع النادي الكتلوني إلى غاية اعتزاله اللعب مستبعداً وجود أي نية لديه للرحيل إلى أي نادٍ آخر .

وظهر إنييستا في حوار مع موقع برشلونة الرسمي حيث قال عن مستقبله مع النادي “لازلت أرى اعتزالي بعيداً لكن أتمنى أن أبقى في برشلونة حتى النهاية وهذا حلمي منذ زمن بعيد وأهدف إلى تحقيقه” .

وعن إمكانية انتقاله من برشلونة قال انييستا “أفضل أن ألعب 10 دقائق مع برشلونة على الانتقال إلى نادٍ آخر ، عندما تبدأ تجربة جديدة لا يمكنك أبداً معرفة ما سيحصل لكن تطور مسيرتي بهذه الطريقة المهمة يجعلي أحلم بالاعتزال في برشلونة” .

وتحدث انييستا عن حياته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم حيث قال “أنا لا أفكر في الأمر الآن ولا أعلم ماذا سأفعل بعد الإعتزال لكن سأبقى في عالم كرة القدم ، وأتمنى بالتأكيد أن أبقى على ارتباط بنادي برشلونة دائماً” .

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المصدر : NBN