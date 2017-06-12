إيران أول المتأهلين من آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2018

ضمن منتخب إيران تأهله إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا قبل جولتين على نهاية الدور الثالث للتصفيات الآسيوية إثر فوزه اليوم الاثنين على أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثامنة على ملعب أزادي.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 20 نقطة في قمة ترتيب المجموعة الأولى مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن أوزبكستان التي تحتل المركز الثالث ، ليضمن بذلك التأهل إلى نهائيات كأس العالم وذلك للمرة الخامسة في تاريخه.

وكانت بداية المباراة بطيئة من المنتخبين على الرغم من أفضلية أصحاب الأرض الذين سيطرو على مجريات اللقاء ، إلى أن نجح سردار أزمون في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد تمريرة بينية من علي جاهان بخش.

وغابت الفاعلية في أغلب فترات الشوط الثاني رغم أن المنتخب الإيراني كان الأفضل ، قبل أن ينجح مهدي تاريمي في تسجيل الهدف الثاني بعدما تخطى أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة على يسار حارس المرمى.

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المصدر : NBN