إيران تنجو من مخطط إرهابي في ليالي القدر !!

كشفت إيران عن إحباط مخطط إرهابي جديد لضرب البلاد، خلال شهر رمضان.

ولفتت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، هاجر جناراني، إلى أن جهات الأمن أحبطت مخططا إرهابيا جديدا في شهر رمضان.

ووفقاً لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قالت جناراني خلال تواجدها في احتفالية مراسم “ليالي القدر”، إنه تم اكتشاف تنظيم يدعى “أنصار الفرقان” كان يعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد.

وتابعت قائلة “خلال الاشتباكات، التي جرت الأيام الماضية بين حرس الحدود الإيراني مع زمرة أنصار الفرقان الإرهابية، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بحوزة الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات داخل البلاد في ليالي القدر”.

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المصدر : وكالات