إيسكو على “رادار” غوارديولا لضمه إلى مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مهتماً بالتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد لتدعيم خط وسط فريقه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد عام 2018، أي تبقى سنة ونصف فقط في عقده، وأكدت عدة مصادر يوم أمس أن اللاعب يريد تأجيل مفاوضات تجديد عقده حتى الصيف القادم.

ويريد غوارديولا استغلال الموقف من أجل التقدم بعرض للتوقيع مع إيسكو في الميركاتو الصيفي القادم، فهو معجب بقدراته الكبيرة في التمرير والاحتفاظ بالكرة ويرى أنه من اللاعبين القادرين على تطبيق فلسفته داخل الملعب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إيسكو يريد البقاء في ريال مدريد لكنه سيدرس جيداً قرار تجديد العقد كونه لا يلعب بشكل أساسي على مدار الموسم.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد سيكون مجبراً على بيع إيسكو في الصيف المقبل في حال فشلت مفاوضات تجديد العقد، وذلك لتجنب رحيله في الصيف التالي بصفقة مجانية.

ومن جانبها أشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس من المتربصين أيضاً لمستقبل إيسكو، ومن المتوقع أن يتقدم بعرض هو الآخر للحصول عل خدماته عقب نهاية الموسم الحالي.

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المصدر : NBN