إيطاليا تتفوق وديا على الأوروغواي بثلاثية

تغلب منتخب إيطاليا على نظيره الأوروغواياني 3-0 ، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب “أليانز ريفييرا” بمدينة نيس الفرنسية.

أحرز ثلاثية “الأزوري” كل من خوسيه ماريا في (د.7 بالخطأ في مرماه) وإيدر مارتينز في (د.82) ودانييلي دي روسي في (د.90 من ركلة جزاء).

وشهد اللقاء غياب ثنائي الهجوم في “السيليستي”، إدينسون كافاني ولويس سواريز، بداعي الإصابة.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات إيطاليا، لاستئناف مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، حيث ستستضيف ليشتنشتاين يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، ضمن المجموعة السابعة.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، برفقة إسبانيا، مع أفضلية الأخيرة بفارق الأهداف، وذلك بعد انقضاء خمس جولات من عمر التصفيات.

في المقابل، تجرع أبناء المدرب المخضرم، أوسكار واشنطن تاباريز، هزيمتهم الودية الثانية، بعد الخسارة أمام أيرلندا منذ ثلاثة أيام بنتيجة (3-1).

وتحتل أوروغواي المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، برصيد 23 نقطة، بفارق 10 نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.

وستواصل أوروغواي مشوار التأهل للمونديال في نهايةآب المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل مع الأرجنتين بالعاصمة مونتيفيديو، قبل أن تخرج لمواجهة باراغواي بعدها بأيام.

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المصدر : وكالات