إيفرتون مازال يطمح لإعادة نجم اليونايتد “روني”

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي إيفرتون مازال يحلم بإعادة نجم مانشستر يونايتد وقائده واين روني إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة التوفيز لم تستسلم بشأن فكرة التعاقد مع روني في فترة الانتقالات الصيفية وعودته من جديد إلى ملعب جوديسون بارك.

وأضافت الشبكة الشهيرة بأن صاحب الـ31 عاماً من المرجح أن يرحل عن صفوف ناديه في هذا الصيف بسبب قلة مشاركاته في الموسم المنقضي.

الجدير بالذكر أن روني كان قد لعب لإيفرتون قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وهو في سن الـ18 عاماً ليحقق العديد من البطولات رفقة الشياطين الحمر.

print

المصدر : وكالات