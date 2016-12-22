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ابراهيموفيتش: في حال حصولي على جائزة الكرة الذهبية سامنحها لميسي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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ابراهيموفيتش: في حال حصولي على جائزة الكرة الذهبية سامنحها لميسي

اكد مهاجم فريق مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش انه في حال فاز بالكرة الذهبية فهو سيمنحها لنجم برشلونة ليونيل ميسي لانه صاحب موهبة كبيرة وعلى عكس كريستيانو رونالدو الذي صنع كل مجده من خلال التدريبات وذلك خلال حديث نقلته صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية.

وفي حديث صحفي قال:”في حال حصولي على جائزة الكرة الذهبية في أي عام، ففي اليوم التالي سوف امنحها لميسي بشكل شخصي” .

وأضاف:”ميسي هو الشخص الموهوب بشكل طبيعي ، ورونالدو تقدم من خلال التدريبات والعمل وبعض الاضواء المسلطة عليه من الإعلام”.

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المصدر : NBN

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