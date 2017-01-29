ابراهيم: آن الأوان لنبني دولة الحق ليعيش الانسان فيها حياة كريمة

لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال تكريمه من قبل متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل ابرص بحفل عشاء في استراحة صور السياحية الى أنه “آن الاوان لنبني دولة الحق التي يجب ان يستظلها الانسان في لبنان ليعيش حياة كريمة بعيدة من ذل السؤال والوساطة والمحسوبيات والانتظار على الابواب ليحصل على حقوق بديهية يجب الا تكون منة من احد”.

وأوضح ابراهيم ان “مثل هذه الدولة لا تقوم من جانب واحد انما بتعاون ابنائها وتفاعل المسؤولين معهم لان مسؤوليتهم هي ان يرعوا شعبهم بالعدل والحكمة والمساواة. من دون ذلك لا قيامة للوطن”.

من جهته أشار أبرص الى أننا “قد نجد في قلب الوطن رجال دولة يخدمون ويضحون في سبيله وهذا امر بديهي متوفر. اما الامر النادر فهو ان نجد في قلب رجل لواء كل الوطن لذا ها نحن نسمع هذا القلب ينبض بالدولة العادلة القوية الآمنة، وان تتوزع المهمات الصعبة والخطيرة على القادة الامنيين كل بحسب موقعه وقدراته ورتبته فيحققوا الاهداف فهذا ايضا امر بديهي. اما ان تنحصر برجل دولة منفردا مهمات عسكرية وامنية ودبلوماسية مختلفة ومعقدة شائكة ومصيرية ويبرع فيها وينجزها بكل امانة فهذا امر اكثر من نادر”.

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المصدر : NBN