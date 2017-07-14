اتصالات شبه يومية بين الأردن وروسيا لإيجاد حلول سياسية في سوريا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، النائب رائد الخزاعلة، أن هناك تواصل وتنسيق سياسي شبه يومي بين الأردن وروسيا على مستوى وزارتي الخارجية على أقل تقدير بهدف إيجاد حل سياسي في سوريا.



وقال الخزاعلة لوكالة “سبوتنيك” الروسية: هناك تنسيق مستمر وتواصل شبه يومي بين الأردن وروسيا حسب معلوماتي من أجل إيجاد حلول للأزمة السورية”.

مضيفاً أن “الأردن تعنيه مصلحة سوريا بأكملها، لكنه في ظل هذه الظروف معني بالجنوب السوري، كونه يمثل حدود التماس مع الأردن”، مبيناً أن “التنسيق الذي يتم بين الدول الثلاث (الولايات المتحدة، روسيا والأردن) وخاصة بين الأردن وروسيا لابد وأن يكون له دور في التأكيد على رؤية الأردن المتمثلة بالحل السياسي في سوريا والذي أعلنته منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية”.

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المصدر : الاعلام الحربي