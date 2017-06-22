اتفاق بين مسلحي درعا والحكومة السورية برعاية روسية

أفادت معلومات صحفية في سوريا أنه “تم توقيع اتفاق بين وفد من الحكومة السورية ووفد من مسلحي درعا في مدينة ازرع بمحافظة درعا جنوب سوريا برعاية روسية.

ونص الاتفاق على تحييد مدينة درعا واعادة السيطرة عليها كلياً من قبل الجيش السوري بكافة احيائها، والقيام بمصالحة تسمح بعودة النازحين من الاردن..

وتضمن الاتفاق على انتشار قوات من الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي مع الاردن ورفع العلم السوري عليه، وانسحاب المسلحين منه، بالاضافة الى إطلاق سراح معتقلين بموجب لوائح يقدمها ممثلون عن الفصائل المسلحة ووجهاء درعا على ان يتمركز الجيش ضمن نقاط محددة على أطراف درعا وتسوية أوضاع من يريد من المسلّحين في درعا ورحيل من يرفض التسوية”.

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المصدر : وكالات