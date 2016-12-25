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اتهام أبوين في بنسلفانيا بتجويع أبنائهما وإساءة معاملتهم

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مصنف: شريط الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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اتهام أبوين في بنسلفانيا بتجويع أبنائهما وإساءة معاملتهم

اتهمت شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية زوجين في الولايات المتحدة بمحاولة تجويع أطفالهما الثلاثة حتى الموت لأن والدهم لم يعد يريد بقاءهم.

وقالت الشرطة إن رجالها وعاملين في المجال الاجتماعي بمقاطعة دوفين أنقذوا الأطفال وهم طفلتان في الرابعة والخامسة وطفل في السادسة كانوا في حالة هزال، من أبويهم، ونقلتا إلى أحد المستشفيات.

ولفتت الشرطة الى انه وجهت للأبوين 18 تهمة جنائية بينها تهم بالاعتداء الخطير والاحتجاز والتقييد غير القانوني وتعريض سلامة الأطفال للخطر.

واشارت الى ان الزوجين احتجزا في سجن مقاطعة دوفين، موضحة انهما منعا الغذاء والرعاية الملائمة عن أطفالهما في شهر ايلول بعدما قرر الأب أنه لم يعد يرغب في أن يكون له أبناء.

وأبلغ الأطفال المحققين بأنهم احتجزوا في غرفة نوم دون تدفئة في البرد القارس وكانوا يعانون من الجوع لفترات طويلة ويتعرضون للضرب من أبويهم.

وتقول الشرطة إن كدمات وسحجات ظهرت واضحة على أجساد الأطفال، مؤكدة ان الاطفال في حاجة “لعناية طبية متقدمة” نتيجة لإصاباتهم.

وتحددت أولى جلسات الاستماع للأبوين أمام المحكمة في الثاني من كانون الثاني.

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المصدر : النشرة

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