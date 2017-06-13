اتهام رونالدو بالتهرب الضريبي بشكل متعمد بقيمة 14.7 مليون يورو

اتهمت النيابة العامة الإسبانية اليوم الثلاثاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بالتهرب الضريبي بشكل متعمد بقيمة 14.7 مليون يورو.

وقالت النيابة العامة في بلاغها المقدم ضد كريستيانو رونالدو إلى المحكمة الوطنية الإسبانية أنه متهم بأربع جرائم ارتكبها خلال الفترة بين عامي 2011 و 2014.

وأشار البلاغ المقدم إلى المحكمة الوطنية الإسبانية أن مجموع المبالغ التي تهرب بها كريستيانو رونالدو ضريبياً تصل إلى 14 مليوناً و 768 ألفاً و 897 يورو.

وكشفت النيابة العامة الإسبانية أن المهاجم كريستيانو رونالدو استغل شركة تأسست في عام 2010 لكي يخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا من حقوق الصورة.

ويعتبر التستر على الدخل من خلال شركات وهمية جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني ، وهو ما حدث في الشهور الماضية مع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

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المصدر : وكالات