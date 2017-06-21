اتهم المملكة بمحاولة اغتياله .. المحيسني يؤكد علاقة السعودية بـ”داعش”

في تعليق له على الأزمة الخليجية نفى شرعي هيئة تحرير الشام، السعودي عبد الله المحيسني أي علاقة تربطه بالدوحة، وقال في حوار مصور “لا يوجد أي علاقة بيني وبين قطر، هي تدعم فصائل معينة وتقدم دعمًا إغاثيًا للشعب السوري”!

وحول تصنيفه إلى جانب 59 شخصية على لوائح “الإرهاب” في السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قال المحيسني: “جاء تصنيفي بعد قولي لا يجب أن يحاصر شعب قطر”.

وشدد شرعي “تحرير الشام” على أن تصنيفه “إرهابيًا” هي “رغبات سياسية تمارس لأجل أهواء دولية لا تسند إلى أي وقائع وحقائق”، حسب زعمه.

واستنكر المحيسني تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية وقال (جبهة النصرة غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام ثم انضوت في هيئة تحرير الشام، وغيرت من سلكوها ولباس مقاتليها، ورغم ذلك ما زالت تصنف إرهابية”!!.

وأضاف المحيسني “حزب العمال الكردستاني كان مصنف إرهابيًا بقيادة أوجلان، لما جاءت “الثورة” غيّر التنظيم اسمه وتعامل الغرب معه ودعمه”.

واتهم المحيسني “داعش” بمحاولة اغتياله الأخيرة في ادلب، وقال” كان يجب أن أكون شهيدًا لولا ألطاف الله”!

وأكد المحيسني مقتل شخصين في العملية عدا الانتحاري الذي فجر نفسه، وأضاف “حزين جدًا على هذا الرجل، أتى يظن أنه مجاهد وسيدخل الجنة، وقتل اثنين من عامة المسلمين، كيف سيلقى الله في هؤلاء؟”.

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المصدر : NBN