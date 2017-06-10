اتّصل بشقيقه من قبره وطلب منه دفع ديونه !!

اتصل رجل أعمال روسي بشقيقه وتوسل له أن يدفع ديونه وينقذه بعدما دُفن على قيد الحياة في مقبرة في موسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تمّ اختطاف السيد خيكميت ساليف، (41 عاماً)، إثر خلاف مالي حول مبلغ وصلت قيمته إلى نحو 522 ألف دولار.

واقتيد الرجل إلى مقبرة ليوبيرتسي ودفن على قيد الحياة، إلا أن الخاطفين سمحوا له بالاحتفاظ بهاتفه المحمول. وتمكن خيكميت من الاتصال بشقيقه اسماعيل من قبره وطلب المساعدة منه، بحسب Moskovsky Komsomolets.

ويقال إن اسماعيل دفع نحو 21 ألف دولار، كما سلّم سيارته أيضاً للخاطفين.

بعدها أعطى الخاطفون اسماعيل موقع القبر، عندها تمكّن من إنقاذ شقيقه، الذي قيل إنه دفن مدة 4 ساعات.

وقد هرع اسماعيل بشقيقه خيكميت إلى المستشفى وشخّص الأطباء إصابته ببعض الكسور في ضلوعه.

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المصدر : NBN