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اجتماع برئاسة عز الدين بحث في تشغيل معمل معالجة النفايات في بر الياس

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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اجتماع برئاسة عز الدين بحث في تشغيل معمل معالجة النفايات في بر الياس

اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين في مكتبها مع مستشار وزير الداخلية خليل جبارة ومدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر ورئيس القسم الهندسي في الصندوق المهندس فادي حمد.

وقد عرض المجتمعون المشاريع التي ينفذها الصندوق فيما يتعلق بالبنى التحتية والمشاريع الانمائية على مستوى التنمية المحلية والبلدية في مختلف الاراضي اللبنانية.

وسلم الدكتور جبارة وزيرة التنمية رسالة من وزير الداخلية نهاد المشنوق بخصوص معمل معالجة النفايات في بلدة بر الياس والذي تم إنشاءه بموجب منحة من الاتحاد الاوروبي عبر وزارة الداخلية وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمنيا إدراج المعمل ضمن المشاريع التي تشرف على ادارتها وتمويل تشغيلها وزارة التنمية الإدارية.

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المصدر : وكالات

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