اجتماع تشاوري بين الوفدين السوري والإيراني في إطار اجتماع أستانا 5 حول سوريا



عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري اجتماعا ثنائيا في إطار اجتماع استانا 5 حول سوريا.

كما عقد وفد الجمهورية العربية السورية اجتماعا تشاوريا مع الوفد الروسي برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين.

وبدأت في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم جلسة مجموعة العمل المشتركة بين وفود روسيا وإيران وتركيا في إطار اجتماع أستانا 5 حول سوريا الذي يعقد اليوم وغدا.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية وصل إلى العاصمة الكازاخستانية أمس كما وصل الوفدان الروسي برئاسة فيرشينين والإيراني برئاسة أنصاري للمشاركة في الاجتماع.

وقال رئيس المكتب الصحفي في وزارة الخارجية أنور جايناكوف إنه من المقرر أن تجري جلسة عامة يوم غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكازاخستانية عن رئيس المكتب الصحفي في وزارة الخارجية أنور جايناكوف قوله: “إن جميع الوفود المشاركة في المحادثات في إطار عملية أستانا وصلت إلى أستانا ومن ضمنها تسعة ممثلين “للمعارضة المسلحة” إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

يذكر أن أستانا استضافت أربعة اجتماعات حول سوريا هذا العام وتم التوقيع في الاجتماع الأخير مطلع أيار الماضي على المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

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المصدر : الاعلام الحربي