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اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسة الرئيس برّي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسة الرئيس برّي

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيكون الأول في جلسة مجلس النواب التي ستُعقد قريباً، من دون أن يحدد موعداً لها. لكنه دعا هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع اليوم لوضع جدول أعمالها، مضافاً إليه جدول الأعمال المؤجل منذ الجلسة السابقة. وقال: «رغم أن الثالثة ثابتة، فإن مناقشة مشروع السلسلة سيكون للمرة الرابعة». وسئل: هل تستطيع الحكومة استرداد المشروع؟ فأجاب: «نعم، وفق الأصول تسترد المشروع بمرسوم. لكن الذي جرى مراراً أن يطلب رئيس الحكومة في الجلسة استرداد المشروع، وبحسب النظام الداخلي، فإن المجلس ملزم باستجابة طلب الحكومة».

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المصدر : صحيفة الاخبار

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