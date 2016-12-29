  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

اجلسوا أمام شاشة التلفاز لخسارة الوزن في أقل من ساعتين

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
اترك تعليقا
3 Views
اجلسوا أمام شاشة التلفاز لخسارة الوزن في أقل من ساعتين

إذا كنت تتبع حمية قاسية لتخسر وزنك الزائد، إليك هذا الخبر السار. يكفي أن تشاهد أفلام الرعب لكي تحرق عدداً لا بأس به من السعرات الحرارية.

فقد توصلت دراسة أجريت في جامعة ويستمينستر في بريطانيا إلى أن مشاهدة هذه الأفلام تساعد على حرق عدد من السعرات يساوي ذلك الذي يمكن خسارته عند ركوب الدراجة الهوائية أو القيام بالأعمال المنزلية.

ولاحظ الباحثون أن عدد السعرات التي خسرها أشخاص شاركوا في الدراسة تراوحت بين 158 و184، تبعاً لشدّة الخوف الذي شعروا به عند مشاهدتهم أفلام رعب.

وأظهرت النتائج أن تلك الأفلام تسبب ارتفاع مستوى النبض وزيادة عدد ضربات القلب وتدفق الدم إليه، وبالتالي زيادة نسبة الأدرينالين، ما يسمح بحرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class