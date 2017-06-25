احباط هجوم لـ”النصرة” على مدينة البعث .. ونقل الجرحة إلى مستشفيات العدو الإسرائيلي !

تمكن الجيش السوري من إحباط هجوم شنته “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها عصر أمس السبت تحت مسمى معركة “مالنا غيرك يالله” ضمن ما تسمى غرفة عمليات “جيش محمد” باتجاه مدينة البعث في ريف القنيطرة في محاولة هدفها تخفيف الضغط عن المجموعات المسلحة داخل مدينة درعا عبر اختراق مواقع ونقاط الجيش السوري عند أطراف المدينة.

وقد تلقت “النصرة” خلال هجومها دعما مباشراً من مروحية للعدو الإسرائيلي حيث نفذت رمايات استهدفت مبنى المحافظة والفرن الآلي في مدينة البعث ما اسفر عن إصابة 25 مدنياً إضافة إلى إصابة البعض منهم بقذائف هاون اطلقتها النصرة.

وأكد المتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي تدخل الجيش الاسرائيلي في المعارك، معلنا عن استهداف نقاط للجيش السوري، بحجة “انزلاق قذائف باتجاه الكيان الإسرائيلي”.

من جانبه، الجيش السوري استهدف عمق مناطق المسلحين بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والضربات المدفعية المباشرة، إضافة إلى تدميره بالصواريخ الموجهة دبابة و3 آليات مجهزة برشاشات ثقيلة من عيار 23مم فضلاً عن إيقاعه قتلى وجرحى في صفوف مسلحي “النصرة” حيث تمّ نقل عدد من الجرحى الى مشافي الإحتلال الإسرائيلي عبر منطقة الحميدية في ريف القنيطرة ومنها الى داخل الأراضي المحتلة.

وقد مُنيت “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها بخسائر كبيرة، وهو ما أجبر تنسيقيات المسلحين كالعادة الى بث أخبار كاذبة تحدثت عن سيطرة على مبانٍ في مدينة البعث،وذلك في محاولة واضحة منها لرفع المعنويات، وهو ما تمّ نفيه بشكل قاطع وأكدت مصادرنا الميدانية ان شيئاً لم يتغير في خريطة الانتشار، وكل ما هناك أن المسلحين حاولوا استغلال ضربات العدو الإسرائيلي لفتح ثغرة، لكن تم ردّهم من حيث أتوا”.

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المصدر : NBN