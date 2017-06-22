احتفال لحركة امل في ذكرى شهداء بدياس والتأكيد على نهج مقاومة الاحتلال والاهمال

أحيت حركة امل الذكرى السنوية للشهيد المقاوم مرشد النحاس الذي اغتالته قوات العدو الاسرائيلي وذكرى شهداء بلدة بدياس باحتفال حاشد اقيم في النادي الحسني للبلدة في حضور عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب علي خريس ومسؤول الحركة في اقليم جبل عامل علي اسماعيل وقيادات حركية وحشد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية وفعاليات المنطقة .

وألقى اسماعيل كلمة الحركة استهلها بالحديث عن مزايا الشهداء وقال :”في ذكرى شهيد مقاوم وقائد رسالي عاش انتماءه ومارس ولاءه لحركة امل فعل ايمان وتضحية نزداد ايمانا بهذه المسيرة المباركة التي تعبر عن وجودنا وانتمائنا للقيم الرسالية والوطنية التي شكلت مصدر عز للوطن وللأمة” .

أضاف :” ونحن في حضرة شهادةاخ كبير كالشهيد مرشد النحاس وأخوة له تتعملق امامنا شخصية عظيمة من عظماء هذه الامة، شخصية الامام القائد السيد موسى الصدر الذي علمنا كيف نؤمن بقضيتنا وكيف ندافع عن ارضنا حتى الشهادة”، مضيفا :”كما تعود بنا الذاكرة الى تضحيات اهلنا نساء وشيوخا وشبابا وصغارا في القرى المعلقة بالسماء ، قرى الرفض والمواجهة الذين سطروا أروع الملاحم وواجهوا باللحم الحي وبالاظافر وبالاسنان وبالسلاح الوضيع حتى تحقق اعظم انتصار في العصر الحديث فاستطعنا بفعل هذه التضحيات ان نغير الجغرافيا لتصبح معالم للشهداء ، وان نغير التاريخ الذي كان يكتب بأيدي ظالمة ليصبح تاريخ الفقراء والمحرومين ، تاريخ الشرفاء ودائما كان العنوان موسى الصدر ومداد الشهداء” .

وتابع :”على هذا النهج كبرت هذه الحركة وهذه المسيرة بسلوكها وسلوك رئيسها الاخ الرئيس نبيه بري الذي حمل الامانة وحمل عبء الوطن فكان المقاوم عندما رأى ارتال العدو وجنوده تصل الى خلدة ممتشقا سلاحه ليكون واحدا من المجاهدين المقاومين .. ولما كانت وحدة الوطن مهددة بالانقسامات الداخلية مضى في مبادرته الحوارية فكان خادما للحوار وحارسا للوحدة الوطنية عاملا على تعزيز مساحات التلاقي وتأمين شبكة أمان سياسي ووطني كي يحافظ على سلامة لبنان واستقراره” . موضحا ” تلك هي البوصلة التي حددها الامام المغيب والتي تمسكنا بها ثوابت اساسية لا نحيد عنها من اجل مصلحة الوطن والمواطن الذي ينتظر اليوم الكثير من الدولة ومن الحكومة التي ندعوها الى معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بعدما تخطينا قطوعا مخيفا كاد ان يطيح بالبلد الى ما لا يحمد عقباه . فبعد ان حصل التوافق على قانون انتخابي واقر بشكل رسمي على المسؤولين ان ينكبوا على معالجة القضايا المطلبية المحقة من اقرار سلسلة الرتب والرواتب واطلاق عمل جدي لمؤسسات الدولة كي يعيدوا ثقة المواطن بها”، ومؤكدا “ان هذا الامر سيكون محل اهتمام ومتابعة من قبل الحركة” .

وعاهد الشهداء على “الثبات على نهج المقاومة .. مقاومة الاحتلال والاهمال” .

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء تلاه الشيخ فؤاد دبوس .

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المصدر : NBN