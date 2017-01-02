احذروا تطبيق “واتس اب الذهبي” الخادع!

فهو نسخة حصرية تعرض الهواتف المحمولة لخطر التهكير وتحميل برمجيات خبيثة.

تلقى عدد من مستخدمي واتس اب رسائل تحثهم على الاشتراك في خدمة تحميل التطبيق الجديد، عن طريق موقع واتس أب الذهبي الموجود ضمن الرسائل.

من ميزات التطبيق الإضافية القدرة على إرسال مئات الصور في أن واحد، مع إضافة رموز تعبيرية جديدة والاتصال عن طريق Video Call، والمزيد من الخيارات المتعلقة بالأمان.

لكن تحميل البرنامج الجديد من الموقع سوف يعرض هاتفك الذكي للبرمجيات الخبيثة وللاختراق من قبل قراصنة الانترنت، وبالتالي سرقة البيانات الخاصة بك أو تتبع تحركاتك.

وقد حذر القائمون على واتس أب المستخدمين من تحميل هذا البرنامج الغير المصرح به على هواتفهم المحمولة، بقولهم إن تطبيق واتس أب بلاس (واتس أب الذهبي)، لم يتم تطويره من قبل واتس أب، وإن مطوريه الحقيقين ليس لهم علاقة بـ واتس أب.

وتنصح الشركة المستخدمين بإلغاء التطبيق الجديد الغير مصرح به على الفور، والانتظار مدة 24 ساعة قبل استخدام تطبيق واتس أب من جديد.