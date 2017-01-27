يفضل البعض وضع ساق على ساق عند الجلوس، وقد تكون مريحة لهم، ولكنهم لا يعلمون أن هذه الطريقة لها بعض الأضرار، وإن كنت تتساءل عن هيّة هذه الأضرار وسبب حصولها، تابع المقال لمعرفة التفاصيل.

احذر من وضع ساق على ساق عند الجلوس

أشارت بعض الدراسات أن الجلوس بوضع ساق على ساق يمكن أن يتسبب بارتفاع ضغط الدم في الجسم، وذلك لأن الدم يخرج من القلب إلى جميع الأعضاء في الجسم ومن ثم يعود إلى القلب، ولكن الدم الذي يتدفق للقدمين يواجه صعوبة في الوصول للقدمين بسبب الضغط عليهم فيعود إلى القلب، وبمجرد وصول الدم للقلب يقوم بضخه مجددًا، وهكذا تزداد ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم.

كما أن الجلوس بهذه الطريقة من المحتمل أن يسبب آلامًا في الرقبة والظهر، وذلك بسبب طريقة الجلوس التي تساهم في تدوير عظام الحوض، وهذه العظام هي التي تدعم الرقبة والعمود الفقري، وهكذا تقوم بالضغط عليهم.

الاحتمال الثالث الذي يمكن أنه تسببه هذه الوضعية هي الشعور بالتنميل والوخز بالقدمين أو شلل مؤقت في القدمن أو الكاحلين، وذلك بسبب الضغط على الأوردة والأعصاب الموجودة في الساقين، وبالنسبة لمن يحاول تجنّب هذا الشعور بتبديل الساقين اليمنى واليسرى فوق بعضهم، فإن هذا الحل لن يجدي، كما أنه قد يسبب تلف دائم في الأعصاب.

كيفية تتفادى المشاكل الناتجة بهذه الوضعية

عند الجلوس ووضعه ساق فوق الأخرى، لن تشعر بالتعب مباشرة، ولكن إذا جلست لفترات طويلة ستشعر بالتنميل في قدميك، لذلك ينصح بتغير وتبديل كيفية الجلوس كل 15 دقيقة والمشي قليلًا كل ساعة لتنشيط الدورة الدموية.

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المصدر : NBN