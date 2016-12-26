اختبار خامس لصاروخ روسي مضاد للأقمار الصناعية

نشر موقع “سلاح روسيا” المتخصص بالشؤون العسكرية مقالا نقلا عن “freebeacon.com” جاء فيه أن روسيا قامت يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري باختبار صاروخ من شأنه اعتراض الأقمار الصناعية.

وجاء في المقال، الذي كتبه الصحفي “بيل هيرتس”، أن هذا هو ثالث اختبار ناجح من أصل الاختبارات الخمسة، والغاية منه هي التأكد من قدرة الصاروخ الذي أُطلقت عليه تسمية “نودول” على اعتراض صواريخ منظومات الدفاع المضاد للصواريخ (الدرع الصاروخية) والدفاع المضاد للفضاء الواعدة.

وشركة “ألماس – أنتاي” الروسية هي التي قامت بتصميم وتصنيع هذا السلاح الفريد.

فيما قال الصحفي هيرتس نقلا عن مصادر له في البنتاغون إن الصاروخ أطلق هذه المرة ليس من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية بل من قاعدة مجهولة واقعة في وسط روسيا الأوروبية، وأضاف إن الاختبار الناجح الأول لهذا الصاروخ تحقق في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

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المصدر : NBN