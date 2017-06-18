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اختفاء دبلوماسيين باكستانيين في افغانستان اثناء عودتهما الى باكستان

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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اختفاء دبلوماسيين باكستانيين في افغانستان اثناء عودتهما الى باكستان

لفتت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الى إن “دبلوماسيين باكستانيين بالقنصلية الباكستانية في مدينة جلال اباد شرقي أفغانستان فقدا منذ يوم الجمعة، أثناء عودتهما برا إلى باكستان”، مضيفة: “طلبت باكستان من الحكومة الأفغانية بذل قصارى الجهد، لضمان العثور على المسؤولين سريعا، ومثول مرتكبي هذه الجريمة أمام القضاء”.
واشار وزير الخارجية الباكستانية إسلام اباد الى إن “أفغانستان شكلت ثلاث مجموعات تحقيق مختلفة للتحقيق في الواقعة”.
ولم تحدد الوزارة من يمكن أن يكون مسؤولا عن اختفاء الدبلوماسيين إلا أن العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة في أفغانستان، سبق واستهدفت دبلوماسيين من دول عدة.

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المصدر : وكالات

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