تحطم طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية على متنها 92 شخصا قرب سوتشي

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول بفقدان طائرة ركاب من طراز “تو-154” تقل على متنها 91 شخصا بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في الوزارة قوله إن الطائرة تحطمت على الأرجح في جبال بإقليم كراسنودار.

وأفاد المصدر بأن الصحفيين المتواجدين على متن الطائرة المفقودة هم من القناتين التلفزيونيتين “القناة الأولى” وقناة “زفيزدا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه باختفاء الطائرة، مضيفا أن بوتين يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ.

من جانبه، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في وزارته، بهدف تنسيق عمليات البحث.

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المصدر : روسيا اليوم