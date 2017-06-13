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اذا وصلتك هذه الرسالة على واتساب . سارع لابلاغ القوى الامنية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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اذا وصلتك هذه الرسالة على واتساب . سارع لابلاغ القوى الامنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “وردت في الآونة الأخيرة رسائل نصية عبر تطبيق “الواتساب” من ارقام دولية احدها من سوريا يبدأ بالرمز 963، تتضمن ادعاءات حول وجود عصابة تخطط لخطف اولاد الاشخاص المرسلة لهم.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، لدى ورود هذه الرسائل عدم الاخذ بها لعدم صحتها، والاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293/01، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

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المصدر : NBN

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