ارتداء قميص برشلونة في الإمارات .. يدخلك السجن 15 عاماً !

تناولت وسائل الإعلام الإسبانية القرار الصادر في الإمارات العربية المتحدة بشأن منع التعاطف مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتهديد بالسجن 15 عاماً لكل يخالف القرار.

وقامت عدد من الدول الخليجية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب تمويل جماعات مسلحة ، فيما قررت السعودية والإمارات إغلاق الأجواء البرية والبحرية والطيران أمام قطر.

وأصبح مشجعو برشلونة مهددون بالسجن في الإمارات العربية المتحدة في حال ارتداء قميص النادي الكتلوني الذي يحمل شعار طيران قطر ، على اعتبار أن ذلك يعني التعاطف معها.

وأصدرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة تعميماً يمنع التعاطف مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما هددت المخالفين بغرامة تصل إلى 500 ألف درهم والسجن 15 عاماً.

ودعت وسائل الإعلام الإسبانية مشجعي برشلونة في الإمارات إلى توخي الحذر عند ارتداء قميص برشلونة الذي يحمل شعار طيران قطر ، وذلك لعدم الوقوع في مشاكل لا تحمد عقباها.

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المصدر : NBN