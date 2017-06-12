ارتفاع اسعار النفط في آسيا

تسجل اسعار النفط في آسيا ارتفاعا الاثنين بسبب التصريحات السعودية والروسية المطمئنة التي تتوقع عودة التوازن الى السوق قريبا.

وحوالى الساعة 10،04 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تموز 30 سنتا ليبلغ 13،46 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل برنت المرجعي الاوروبي تسليم آب، فقد ربح 32 سنتا الى 47،48 دولارا.

وكانت وكالة الانباء المالية بلومبرغ نقلت عن وزيري الطاقة الروسي والسعودي الكسندر نوفاك وخالد الفالح ان المخزونات العالمية تتراجع والخفض في الانتاج سيتعزز في الاشهر الاربعة المقبلة.

اضافت :”ان الوزير السعودي اكد ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستصحح الحصص اذا اقتضى الامر”.

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المصدر : NBN