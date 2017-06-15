ارتفاع عدد قتلى حريق لندن.. والشرطة تنفي فرضية العمل الإرهابي

ارتفعت حصيلة قتلى حريق برج غرينفل في منطقة “لانكستر ويست” غربي لندن إلى 17 قتيلا، فيما قالت الشرطة البريطانية إن الحادث ليس إرهابيا.

وأعلن قائد شرطة لندن ستيوارت كاندي، الخميس 15 يونيو/حزيران، ارتفاع حصيلة القتلى قائلا: “يؤسفني أن أؤكد أن عدد الذين قتلوا هو 17”. كما ذكر أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أي صلة للحادث بالإرهاب.

وأضاف كاندي: “لا يزال هناك عدد من الناس يتلقون العلاج في المستشفى. وهناك 37 شخصا يتلقون العلاج منهم 17 ما زالوا في العناية المركزة”.

من جهتها، أشارت داني كوتون رئيسة فرقة إطفاء لندن، إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إجراء عملية تفتيش شاملة ودقيقة للبرج السكني المحترق، لأن التقدم إلى الأطراف الخارجية للمبنى ليس آمنا.

وأوضحت كوتون أن “عددا من الأساسات الداخلية لا تعتبر آمنة في هذه اللحظة، لكن الهيكل المركزي الرئيسي آمن لذا تمكن الإطفائيون من الوصول إلى أعلى طابق في المبنى الليلة الماضية، وأجروا تفتيشا أوليا مختصرا من المداخل”.

وأضافت: “لكن على الرغم من وصولنا لأعلى طابق لم نتمكن من إجراء تفتيش شامل. ولا أريد حقا المخاطرة بسلامة رجال الإطفاء إلى أن نتمكن من تأمين المبنى”.

وقالت كوتون إن خبراء المسح الهيكلي ومتخصصين في عمليات البحث والإنقاذ في المدن سيفحصون المبنى يوم الخميس، وعندما يتم تأكيد أنه آمن فستجري عملية بحث وتفتيش شاملة.

هذا وأكدت مصلحة إطفاء لندن أن 40 عربة و200 رجل إطفاء كافحوا الحريق، الذي بدأ من الطابق الثاني وحتى الطابق الـ27 الأخير من البرج، ولم تتوصل المصلحة إلى أسباب الحريق بعد.

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المصدر : وكالات