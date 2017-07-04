ارجاء محاكمة طارق يتيم الى 11 تموز الحالي لغياب وكيله

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي هاني الحجار وعضوية المستشارين رولا عبد الله وعماد سعيد وحضور ممثل النيابة العامة القاضية سيلين كنعان، الى الحادي عشر من تموز الجاري متابعة المحاكمة في قضية مقتل جورج الريف بعدما غاب وكيل الدفاع عن المدعى عليه الموقوف طارق تميم المحامي انطوان طوبيا عن الجلسة التي كانت مخصصة لابداء مرافعته، في حين حضر وكيل الادعاء المحامي زياد بيطار والمخلى سبيلها لينا حيدر. ولم يرد اي جواب من نقابة المحامين على طلب المحكمة تعيين محام بديل عن انطوان طوبيا الذي انسحب من الجلسة الماضية احتجاجا على موقف وزير العدل من القضية.

وقررت المحكمة الطلب على نقابة المحامين. واعتبر المحامي زياد بيطار ان غياب طوبيا عن الجلسة هو بمثابة تمنع عن المرافعة وطلب السير بالمحاكمة واشار الى ان تدخل وزير العدل كان لتسريع السير في المحاكمة. واشار الى ان تدخل وزير العدل كان لتسريع في المحاكمة فامهلت المحكمة المحامي طوبيا حتى الجلسة المقبلة في 11 تموز.