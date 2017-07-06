اردوغان: مستعدون لسحب القاعدة التركية من قطر إذا طلبت ذلك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أننا “مستعدين لسحب القاعدة العسكرية التركية من قطر حال ورود طلب مناسب من قبل الدوحة”، مشدداً على “دعمك تركيا لقطر في سياق الأزمة الخليجية”، معتبراً أن “طلبات الدول الأربع المقاطعة للدوحة من 13 نقطة، فهي غير قابلة لتنفيذها مهما كانت الظروف”، لافتاً إلى ان “هذه القائمة تتضمن مطالب تقول من خلالها الدول المقاطعة لقطر إنها لا تحترم قطر كدولة وعليها التخلي عن جميع صلاحياتها التي تتمتع بها بصفتها دولة”.

وكانت الحكومة التركية قد أقرت في وقت سابق مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي قطر، التي من المتوقع أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.

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المصدر : وكالات