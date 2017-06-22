ارسلان بعد لقاء بعبدا: ثيقة مهمّة جداً صدرت والعبرة تبقى في التنفيذ

علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في بيان له، على اللقاء الحواري الذي انعقد في القصر الجمهوري اليوم قائلاً: “اليوم حصل لقاء بعبدا الحواري بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية وصدر عن المجتمعين بياناً أعتبره أنا وثيقة تم التوافق عليها بين الجميع، تطال رؤية دستورية، قانونية، إنمائية، اقتصادية، ومالية عن كل ما يؤلمنا في واقعنا الأليم الذي نتخبّط به منذ وقت طويل، وأقولها بصراحة أكثر، هذا أوّل اجتماع تم التطرّق فيه الى عدد من المواضيع الحسّاسة والتي تشكل هواجس في داخلنا جميعاً، ولم يتم تداولها رسمياً في السابق”.

وأضاف: “الوثيقة مهمّة جداً إنما العبرة تبقى في التنفيذ بكل جرأة وإقدام وثقة كاملة بأنفسنا بأننا نستطيع الخوض بكل مسؤولية وطنية في غمار التطوّر في كافة الأمور والخروج من العقد التقليدية البالية العقيمة التي لم تنتج الا الفساد والإفساد وأصبحت تهدد وجودنا بالكامل”.

وختم أرسلان متمنياً أن تأخذ هذه الوثيقة طريقها الى التطبيق الفوري ضمن عمل مؤسساتنا الدستورية وإلا نكون فوّتنا فرصة جديدة لنا كلبنانيين وطُبق علينا القول الشعبي “عم نغنّي بالطاحون”.

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المصدر : وكالات