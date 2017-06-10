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ارسلان: كل يغني على ليلاه

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, محلي, يحدث الان
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ارسلان: كل يغني على ليلاه

غرد رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال ارسلان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “عندما قلنا من ثماني سنوات بأننا لسنا نواجه أزمات حكومية أو رئاسية أو انتخابية بل نواجه أزمة نظام حقيقية في البلد، لم يكن أحد يود السماع آنذاك، إني أتساءل اليوم في ظل كل التجاذبات الحاصلة في البلد وعدم قدرتنا على الوصول إلى قانون انتخابات، موحَّد وعادل ومنصف يليق بطموحات شبابنا ومستقبل وطننا، كل يغني على ليلاه وجميع القوى تعتبر بأنها أقوى وأفعل من القانون والدستور، هل ممكن أن نكابر بعد وننكر بأننا أمام أزمة نظام سياسي حقيقية في البلد؟”.

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المصدر : NBN

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