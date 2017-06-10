ارسلان: كل يغني على ليلاه

غرد رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال ارسلان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “عندما قلنا من ثماني سنوات بأننا لسنا نواجه أزمات حكومية أو رئاسية أو انتخابية بل نواجه أزمة نظام حقيقية في البلد، لم يكن أحد يود السماع آنذاك، إني أتساءل اليوم في ظل كل التجاذبات الحاصلة في البلد وعدم قدرتنا على الوصول إلى قانون انتخابات، موحَّد وعادل ومنصف يليق بطموحات شبابنا ومستقبل وطننا، كل يغني على ليلاه وجميع القوى تعتبر بأنها أقوى وأفعل من القانون والدستور، هل ممكن أن نكابر بعد وننكر بأننا أمام أزمة نظام سياسي حقيقية في البلد؟”.

عندما قلنا من ثمانية سنوات بأننا لسنا نواجه أزمات حكومية أو رئاسية أو انتخابية بل نواجه أزمة نظام حقيقية في البلد.. — Talal Arslan (@talalarslane) June 10, 2017

لم يكن أحد يودّ السماع آنذاك، إني أتساءل اليومَ في ظل كل التجاذبات الحاصلة في البلد وعدم قدرتنا على الوصول الى قانون انتخابات… — Talal Arslan (@talalarslane) June 10, 2017

موحد وعادل ومنصف يليق بطموحات شبابنا ومستقبل وطننا، كلٌّ يغني على ليلاه، وجميع القوى تعتبر بأنها أقوى وأفعل من القانون والدستور… — Talal Arslan (@talalarslane) June 10, 2017

هل ممكن أن نكابر بعد، وننكر بأننا أمام أزمة نظام سياسي حقيقية في البلد ؟؟؟ — Talal Arslan (@talalarslane) June 10, 2017

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المصدر : NBN