ارسلان من بعبدا: “الوثيقة” في هذا اللقاء تغطي الكثير من الامور العالقة

أشار وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان في تصريح من قصر بعبدا اثر انتهاء اللقاء التشاوري إلى ان “الوثيقة التي صدرت عن هذا اللقاء تغطي الكثير من الامور العالقة ان كان على المستوى الدستوري أو القانوني لتحديث القوانين والغاء الطائفية وغيرها من مشاريع مرتبطة بالنمو الإقتصادي وعجلة حركة الدولة”.

وأوضح ان “المشروع متكامل لخطة تطال المواضيع الاساسية لمفهوم مقاربتنا لبناء الدولة وليس الامر مرتبط بهذه الحكومة فقط، بل سياسية لها عناوين وسيطبق المجلس النيابي ما يستطيع ان يطبق منها أو الحكومة”. وأضاف “الكل وافق على الوثيقة”.