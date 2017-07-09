اسبوع حار ورطوبة عالية … اليكم درجات الحرارة

🔹☀ يتمركز، من جديد، منخفض جوي حراري مع كتل هوائية شديدة الحرارة، فوق شبه الجزيرة العربية، ما سيؤدي الى تدفق الكتل المرافقة له، غربا نحو غرب السعودية وسوريا ، لتصل الى لبنان وتتسبب بموجة حر بدءاً من اليوم وتشتد الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

اليكم بعض التفاصيل عما ينتظرنا في الايام المقبلة:

🌡 الحرارة المتوقعة في ذروة موجة الحر (بين الاثنين والاربعاء ) تتراوح أقصاها ساحلا بين ٣٤ و ٣٥ درجة . اما على الـ ١٠٠٠م أقصاها بين ٣٠ و ٣٢ درجة في البقاع الأوسط ٣٧ الى ٣٨ درجة وفي البقاع الشمالي والشمالي الشرقي تصل الى ٤٢ درجة، لتعود وتنخفض بين الاربعاء والخميس انما تستمر الأجواء حارة عموما طيلة الاسبوع.

💦 الرطوبة تكون متدنية جافة في الداخل ومرتفعة نسبياً على السواحل مما يزيد من الشعور بالحرّ بحيث تصبح الحرارة المحسوسة Real feel مرتفعة جدا ومزعجة ساحلا.

💨 الرياح : سرعتها ضعيفة عموما واتجاهها يتراوح نهارا بين جنوبي غربي – غربي – وشمالي غربي مما يجعل هذه الرياح تنقل الرطوبة المتبخرة من فوق سطح البحر باتجاه اليابسة وهذا يساهم بارتفاع نسبة الرطوبة ساحلاً

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المصدر : وكالات